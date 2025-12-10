中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は米国商工会議所（USCC）の招きに応じ、中国の企業家代表団を率いて、12月2日から6日まで米国のワシントン、サンフランシスコ、オークランドなどを訪問しました。代表団には重点産業分野の中国企業25社が同行しました。訪問期間中、CCPITの任鴻斌会長は米商務省と業務会談を行い、代表団を率いてサンフランシスコ市長、オークランド市長と会見し、アップルやヒューレットパッカードなどの米国企業