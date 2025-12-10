今夏に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大が、クラブ公式のインタビューで、韓国代表の主将ソン・フンミンとの会話を明かした。長らくトッテナムで活躍し、ロサンゼルスFCへ移籍したスターとは、プレシーズンのわずかな間だけ、同じ時を過ごした。21歳の日本代表DFは、その元エースから学んだ言葉について、「あー、バボだね（笑）。バカって意味だね。ソニーが僕に、『お前はバボ（バカ）だ』って（笑）」と