今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『これから眠る人のために宮舞モカが粉雪を歌ってくれるようです』というビームマンPさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）各地で初雪が観測されたので初投稿ですこれから眠る人のために宮舞モカが粉雪を歌ってくれるようです眠れぬ夜、宮舞モカがあなたの隣で歌ってくれるのは……あの『粉雪』！？レミオロメンの名曲を、添い寝で歌ってくれる動画が、ニコニコユー