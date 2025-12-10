様々なものの価格が上がっているいま、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。年の瀬が迫る中、旬の野菜の価格について伺います。冬の野菜の価格はどうなっているでしょうか？（田中圭太社長）「いま需要が増えているのは、長ネギや大根、白菜などのいわゆる“鍋物野菜”で、生産地が道産から関東産へと切り替わる時期です。これらの“鍋物野菜”に