北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は１０日午後の道議会予算特別委員会で再稼働への同意を表明する方針を固めた。複数の道関係者への取材でわかった。道議会の過半数を占める自民党会派の質問に答弁する方向で最終調整している。国は８月、道と立地・周辺４町村に再稼働への理解を求めており、これに対し、１１月までに泊村、神恵内（かもえな