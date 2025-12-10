地震の影響で損傷したJR八戸線の高架橋＝10日午前9時29分、青森県八戸市「不安しかない」「冷静に備えを」。震度6強を観測した青森県八戸市では10日朝、学校再開などで次第に日常生活が戻りつつある中、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表で警戒される「次」への心配や戸惑いの声が聞かれた。八戸市の美容師の女性（50）は仙台市に住んでいた2011年、東日本大震災に遭い「津波を二度と経験したくない」と引っ越した。8