タレント・スザンヌ（39）が9日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。地元・熊本の魅力を語った。2017年に地元熊本へ移住し、23年にアパレルブランドを起業、今年2月からは旅館経営にも乗り出しているスザンヌ。地元の魅力について聞かれると「何が自慢かも分からないぐらい馴染んでる」と告白。お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが「熊本って辛子蓮根？」と触れると、「辛子蓮根、め