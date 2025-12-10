福井市で1986年に中学3年の女子生徒が殺害された事件で服役し、再審無罪が確定した前川彰司さん（60）が、刑事訴訟法に基づき裁判費用の補償を福井地裁に請求したことが10日、分かった。前川さんが取材に明らかにした。9日に提出したという。前川さんは「事件は冤罪だった。国が負担するのが当然だ」と話した。請求には、これまでの裁判の弁護士報酬などが含まれるといい、今後、地裁が補償の額を算定する。事件は86年3月に