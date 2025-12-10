【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ1−0ガラタサライ（日本時間12月10日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】場内騒然！南野拓実が蹴られた瞬間南野拓実が決定的な仕事をしてみせた。ゴール前でPKを獲得したシーンは、VARが入ったものの、どう見ても明らかなほど、日本代表MFが相手に“蹴られていた”のだ。モナコは日本時間12月10日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6戦でホームとガラタサライと対戦。後半の立ち上がり