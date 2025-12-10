BTSのV（ヴィ）が、芸能界の親友の集まり「ウガパム」とプライベートのハワイ旅行写真を公開した。9日に自身のインスタグラムに、親友らとハワイの海に入っているショットなどを20枚、公開した。「ウガパム」とは「私たちは家族なのか」の韓国語の略字で、ドラマ「梨泰院クラス」主演のパク・ソジュン、映画「パラサイト」の俳優チェ・ウシクら8人で、楽しい一時を過ごしたようだ。写真には、ハワイアンシャツを着て赤ワインで乾杯