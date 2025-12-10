日向山の火災現場へ放水する消防ヘリ＝１０日午前９時１５分、伊勢原市日向神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（４０４メートル）の中腹付近で９日に発生した山林火災で、伊勢原市消防本部などが１０日午前７時すぎから、消火活動に当たった。麓から放水ホースを伸ばし、可搬ポンプなどを装備した消防隊員らが登山し、同７時２０分から放水開始。応援要請を受けた横浜市消防局航空消防隊の消防ヘリも同８時すぎから放水