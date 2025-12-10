オンライン予測市場の「トランプ大統領は２０２５年にＵＦＯ機密文書を公開するか？」という賭け枠で、「イエス」が突然急上昇しており、専門家は全面公開が行われると見ている。英紙デーリー・メールが９日、報じた。仮想通貨で現実の出来事に賭ける米国のオンライン予測市場「ポリマーケット」に設けられた賭け枠「トランプ大統領は２０２５年にＵＦＯ機密文書を公開するか？」は、謎の活況を見せ、賭け金総額は７００万ドル