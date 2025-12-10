歌手の浜崎あゆみさんが2025年12月9日、インスタグラムを通じて、26年1月10日にマカオで予定していたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」のファイナル公演を中止することを報告した。「諸般の事情により中止との報告を受けました」浜崎さんはインスタグラムのストーリーズを更新し、「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」として、日