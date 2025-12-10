アジア株上海株下げ拡大、CPI伸び加速で支援策期待後退、デフレ緩和を示唆 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 25357.70（-76.53-0.30%） 中国上海総合指数 3883.25（-26.27-0.67%） 台湾加権指数 28285.60（+103.00+0.37%） 韓国総合株価指数 4129.80（-13.75-0.33%） 豪ＡＳＸ２００指数 8580.90（-5.04-0.06%） アジア株はまちまち。 香港株は3営業日続落、FOMCタカ派化が警