1日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグ』3時間スペシャル（後7：00）では、一世を風靡したレッサーパンダ「風太くん」の今について紹介される一幕があった。【動画】当時の映像も！レッサーパンダ「風太くん」22歳に番組内では「現在22歳、千葉市動物公園『直立するレッサーパンダ』の愛称」について出題。見事に正解となったが、ナレーションで「22歳の風太くん、今は立たないそうです」と伝えられると、出演者たち