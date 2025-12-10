◇米女子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月9日アラバマ州マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643ヤード、パー71）前日から持ち越した最終ラウンドの残りが行われ、西村優菜（25＝スターツ）はクロッシングCで残り10ホールを2バーディー、1ボギーで回り、通算5アンダーでホールアウトし、ボーダーライン上の24位で来季出場権を獲得した。西村は「始まる前からすごく緊張し