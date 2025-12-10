小学生の男児の下半身を触ったとして、警視庁少年育成課は10日までに、不同意わいせつの疑いで東京都八王子市の塾講師田中耕一郎容疑者（75）を逮捕した。同課によると「故意に触っていない」と容疑を否認。「小学校高学年〜中学2年ぐらいの男の子を見るとわくわくする」とも話している。田中容疑者は9月、東京都あきる野市の河川敷で遊んでいた小学生の男児ら数人に「今度バーベキューをしよう」と声をかけ連絡先を交換。10月