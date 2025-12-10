ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。サンタクロースのコスプレ姿を投稿した。「プレゼントは私だよ」とつづり、胸元を大胆に露出した真っ赤なハイレグの衝撃的サンタ衣装を公開。白のニーハイストッキングに黒のハイヒールのコーディネートを見せた。また、ストーリーズではベッドに寝た白黒のランジェリーショットもアップ。さらに「ゼロイチ大忘年会でした！！ほ