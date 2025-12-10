二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日12月10日（水）深夜の放送では、「英語の正しい発音」に挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回はJ-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながらの正しい英語の発音を叫ばなければならないというゲーム。3人の発音は、外国人が