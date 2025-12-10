警察官を名乗る相手から、「重要参考人として取り調べなければいけない」などと電話で言われたことをきっかけに、横手市に住む70代の女性が、暗号資産約195万円相当をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと、横手市に住む70代の女性の自宅に、10月、楽天お客様センターを名乗る男から電話があり、「個人情報が流出し、あなた名義の携帯電話が不正に契約されてしまった」などと言われました。続いて警察官を名乗