県職員に一般企業のボーナスにあたる期末・勤勉手当が支給されました。一般職の平均支給額は89万2,000円です。期末・勤勉手当が支給されたのはあわせて1万3,553人で、総額は121億3,500万円余りです。平均年齢44歳8か月の一般職の平均支給額は89万2,000円でした。知事部局が82万9000円。平均年齢が高い教育委員会が94万円。平均年齢が30代の警察本部が82万4,000円です。特別職のうち、鈴木知事は政治姿勢を示すためとして20％