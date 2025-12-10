ＤＯＷＡホールディングスは大幅高。ＳＭＢＣ日興証券が９日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を５５００円から７４００円へ引き上げたことが材料視されている。 同証券によると、高収益を稼いできたＰＣＢ処理が２０２７年３月で終了予定であることや、銀粉の赤字が拡大している点を指摘。ただ、それ以上に貴金属市況の上昇が全社業績を牽引するだろうとの見方を示した