株式会社Truesight Japanは、AIを活用したフォトレタッチソフト「Evoto AI」（PC版）をアップデートし、最新バージョンの6.1を12月5日（金）に公開した。 プリペイドチケット式の従量制を採用したレタッチソフト。有料のチケットを消費して編集した写真を書き出せる。 付与されるチケットの枚数と有効期間に応じて、「年間定期購入プラン」や「2年チケットプラン」などの料金プランが用意されている。チケット