調査会社ユーロモニターが選ぶ「全世界の魅力的な旅行地」のランキング最新版が発表された。【注目】「二度とごめんだ！」中国人観光客が韓国にガッカリする理由12月8日に同社が発表した「Top 100 City Destinations Index 2025」レポートで、ソウルは10位に入った。昨年の12位から2ランク上昇で、ユーロモニターは「Kビューティを代表とするKカルチャーのグローバルな人気が、ソウル観光を牽引する主要動力だった」と分析した。ユ