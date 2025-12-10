10日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比206.82円（-0.41％）安の5万448.28円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1006、値下がりは520、変わらずは77と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は113.65円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が50.14円、ＳＢＧ が38.11円、コナミＧ が18.55円、任天堂 が17.55円と並んだ。 プラス寄与度