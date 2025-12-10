札幌市は１２月１０日、職員に冬のボーナスを支給しました。１人あたりの平均支給額は７６万８０００円で、２０２４年と比べて３万９０００円の増額です。札幌市によりますと、管理職を除く一般職員およそ２万３０００人に支給されたボーナスは平均で７６万８０００円で、２０２４年より３万９０００円増えました。（札幌市職員）「正直支払いで消えます。（家族で）泊まりに行ったり遊びに連れて行ったりするぐらい」