タレントのさとう珠緒（52）が10日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントによる赤コーデで統一された3ショット写真を投稿した。自身のインスタグラムで「よくしゃべる元気で陽気な二人と」と記した。そして山田まりや、浜田ブリトニーと人気タレントによる赤コーデで統一された3ショットを公開した。ネットでは「最高なスリーショット」「可愛すぎる」「皆さん素敵」などの声が上がった。