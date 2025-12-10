ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、2026年1月30日から期間限定でイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催する。その中から『名探偵コナン・ワールド』内の脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ〜）』のストーリーがこのほど公開された。【写真】めっちゃ美味そう！USJ『コナン』レストランのメニュー「名探偵コナン」の世界で自らの足と頭脳を使