中国軍機によるレーダー照射問題で、小泉進次郎防衛相は10日、記者会見し、中国側から事前に空母の発着訓練に関する連絡があったと認めた上で、訓練規模や具体的な場所は含まれておらず「十分な情報はなかった」と主張した。