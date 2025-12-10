お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が、9日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。妻の南明奈（36）にSNS掲載を禁止されているものについて語った。この日のテーマは“育児警察”。他人から育児にいき過ぎた指摘や批判をされたことがあるという悩みについて議論された。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「奥さんもSNSとかやってる？」と聞かれた濱口。「やってます」と答えて夫