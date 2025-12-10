高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」（第53回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が自らの過去を打ち明けると、ネット上には「写真立ての女性は？」「イライザさんはなんだ？どういう関係？」などの声が集まった。【写真】ヘブンが結婚していたマーサ（ミーシャ・ブルックス）リヨ（北香那）がヘブンにプロポーズするという