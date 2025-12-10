嵐の相葉雅紀と井上清華アナウンサーが司会を務める『2025 FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系／18時30分）が今夜放送。タイムテーブルが発表された。【写真】キンプリ、丸ビルにサプライズ降臨Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞点灯式の様子（3枚）タイムテーブルは以下の通り。※各時間帯・出演者は五十音順※構成の変更、出演時間が前後する可能性あり【18時30分〜】IMP.「KISS」ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任