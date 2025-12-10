ACLE神戸―成都サッカーのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は9日、リーグステージ第6節が行われ、J1神戸はホームで成都蓉城足球倶楽部（中国）と2-2で引き分けた。試合後に、成都蓉城の選手たちが見せた紳士的な振る舞いには、日本人ファンからも称賛の声が上がっている。1点リードを許していた神戸が、試合終了間際に獲得したPKで辛くも引き分けを勝ち取った激戦の直後だった。成都蓉城の選手たちは、ホームゴール裏