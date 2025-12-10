「The Heart of LifeWear」の一環ユニクロは2024年秋冬より、支援を必要とする世界中の人々に衣料を届ける「The Heart of LifeWear」の活動を開始し、これまでに世界28の国と地域へ100万点以上のヒートテックなどを寄贈してきた。取り組みの一環として12月6日、日本相撲協会および石川出身の親方・力士とともに能美市を訪問し、能登半島地震で被災した人々へヒートテックを届けた。当日は竹縄親方、北陣親方、栃登さん、可貴さ