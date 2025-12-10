斉藤光毅がバーミンガム戦でアシストを記録イングランド2部QPRは12月9日、チャンピオンシップ第20節でバーミンガム・シティに2-1で勝利した。この試合で日本代表MF斉藤光毅が左サイドハーフで先発出場し、1アシストを記録。英メディア「West London Sport」は斉藤に「7」の高評価を付けている。この試合、斉藤は4試合連続での先発出場を果たし、対戦相手のバーミンガムではMF岩田智輝が先発出場し、FW古橋亨梧はベンチスタート