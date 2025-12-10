皆藤愛子アナが衣装ショットを投稿して話題になっている。１０日までに自身のインスタグラムに衣装ショットを公開。冬らしいボルドーカラーのパンツにしろのブラウスを合わせたファッションを披露した。この投稿に「めちゃくちゃ綺麗…！白×ボルドーの組み合わせも最高です」「素敵なサンタさん」「コスじゃない、サンタ風」「愛ちゃん可愛くて大好きです」などのコメントが寄せられている。