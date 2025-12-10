国際医療ボランティアAMDA 岡山市の国際医療ボランティアAMDAは12月11日、インドネシア豪雨被災者の緊急支援活動として岡山市で街頭募金を行います。 11月23日以降の豪雨により、インドネシアのスマトラ島北部を中心に洪水や土砂崩れが発生しました。インドネシア国家災害対策庁によりますと、豪雨災害で死者962人、行方不明者291人、負傷者5000人、家屋倒壊157,800棟が確認されています。（12月9日発表） AMDAは12月４