果たして何人が羽ばたき、何人が夢破れるか。巨人が現役ドラフトで獲得「剛腕左腕」松浦慶斗の強みと弱み…他球団編成担当は「魔改造次第」9日に行われた現役ドラフト。今年も各球団で実績のある選手、未完の大器などが新天地に移籍となった。巨人は日本ハムの松浦慶斗（22=投手）を獲得し、日本ハムは巨人の菊地大稀（26=投手）を指名するなど、3球団で選手を相互交換。阪神は高校通算49発で2019年ドラ2の井上広大（24=外野