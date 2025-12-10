「このままで終わりたくないと思った」巨人が現役ドラフトで獲得「剛腕左腕」松浦慶斗の強みと弱み…他球団編成担当は「魔改造次第」巨人の坂本勇人（36）が9日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、2億円ダウンの年俸3億円でサインした。19年目の今季序盤は打撃不振に苦しみ、5月までに2度の二軍落ちを経験。62試合の出場で、打率.208、3本塁打、22打点に終わった。いずれも2年目以降で自己ワースト。「全然試合に出ていない