9日の現役ドラフトで巨人が「北の剛腕」を手に入れた。巨人「レギュラー全白紙」に透ける苦しい胸の内…契約最終年の阿部監督すでに前途多難日本ハムから獲得した松浦慶斗（22）は、2021年のドラフト7位で大阪桐蔭から入団した4年目左腕。身長186センチから投げおろす、MAX155キロの剛速球が武器だ。今季は一軍登板がなく、二軍で19試合（先発6）に登板して2勝2敗3セーブ、防御率3.41。期待はされながらも、一軍通算は6試合で0