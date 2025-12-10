ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしい花柄と「クラシック・プー」のプリントに癒される、ディズニーデザイン「布団カバーセット（3点）」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット（3点）」 © Disney. Based on the “Winnie the