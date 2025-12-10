インド国内線旅客機の機内にハトが入り込んだ場面が公開され、話題になっている。現地メディア「フリープレスジャーナル」の8日（現地時間）の報道によると、最近、インドのバンガロール発ヴァドーダラー行きのインディゴ航空便で離陸前にハト1羽が客室に入り込んで飛び回るという騒ぎがあった。当時の状況はある搭乗客が撮影した映像で公開され、ソーシャルメディア（SNS）で広まった。映像には、ハトが通路に沿って飛ぶ状況を乗