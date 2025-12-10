日本のモデル、SHIHOが、秋成勲（チュ・ソンフン、日本名・秋山成勲）との結婚生活について率直に語った。10日、韓国地上波のSBS（ソウル放送）側は、公式YouTubeチャンネルを通じて番組『トルシンフォーメン』予告編を公開した。動画の中でSHIHOは、「ファイターの夫が殴られる時、かなりの心労だったのでは」という質問に、「負けるほうがもっと心が痛い。殴られるのは当たり前だから」と率直に語った。最近、秋成勲は自身のYouT