10日（日本時間）、2025〜26欧州サッカー連盟（UEFA）チャンピオンズリーグのリーグフェーズ、トッテナム（イングランド）−スラビア・プラハ（チェコ）戦が行われた英ロンドンのトッテナムホットスパースタジアム。キックオフを控えてグレーのトレンチコートに黒のマフラーをまいた孫興慜（ソン・フンミン）がグラウンドに入ると、競技場のファンは熱狂した。孫興慜はマイクを握って震える声で「ソニー（孫興慜