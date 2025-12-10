セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』＆ youマスコットを紹介します！ セガプライズ ディズニー『ズートピア2』＆ youマスコット  登場時期：2025年12月5日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”か