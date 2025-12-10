高額献金問題で揺れる旧統一教会。その“トップ”、田中富広会長が9日、辞任を発表しました。会見では「次世代への交代」などを理由にあげましたが、教団本部がある韓国で取材をすると、別の背景が浮かび上がってきました。【写真を見る】誰に対する謝罪か…お詫びの意を述べる田中元会長旧統一教会の田中会長辞任する3つの理由辞任会見で初めての謝罪。しかし、誰に対して謝ったのかは、よくわかりませんでした。旧統一教会日本