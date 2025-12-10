NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「大事な時に体調を崩しましたぁ〜」「血圧200越え脈拍140越え熱38度越え」【ALS闘病】津久井教生さんは「気管切開をして３年が経ったに派手な事をしています♪」と題し、「今日で気管切開