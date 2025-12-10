〈「ほら、行ってきなさい」と母に背中を…広島カープの帽子をかぶった少年・羽生善治が、道場に初めて足を踏み入れた日〉から続く11月26日、羽生善治九段（55）が第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選で千田翔太八段に勝利し、公式戦通算1600勝を達成した。自らの持つ歴代最多勝利数を更新し、棋士生活40年でたどり着いた前人未踏の大記録。勝利数に加え、タイトル獲得も歴代1位の99期。50歳を過ぎてなお第一線を戦う偉大な棋士