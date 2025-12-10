ピン芸人のヒコロヒー、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）が10日、東京・渋谷モディで行われた『The Man's Best Friend Exhibition』のオープニングイベントに参加した。【写真】大爆笑！大胆コマネチを披露する信子サブリナ・カーペンターの「When Did You Get Hot？」という、ある日突然“見つめたい人”になった様を歌った楽曲について共感できるか、というトークをすることに。