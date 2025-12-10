ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。“絶対領域”のミニスカートコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「紅葉見に行きたいな」と記した。写真ではニットのトップスにミニスカートを合わせた“絶対領域”コーデを投稿した。ネットでは「天才コーデ」「スタイル抜群」「最高かよ」「めっちゃ可愛い」「美しい」「スタイルよすぎる」など大興奮の声が上がった。